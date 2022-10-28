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Сегодня, 13:55

Семин предложил сборной России сыграть матч со сборной первой лиги

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Юрий Семин поделился мнением по поводу идеи провести матч сборной России и команды легионеров РПЛ.

Он заявил, что эта идея уже давно находится в головах многих, необходимо только реализовать.

«Что предлагаю я: чтобы наша национальная сборная сыграла матч против сборной первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в первой лиге», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-predlozhil-sbornoj-rossii-sy-grat-match-so-sbornoj-pervoj-ligi/
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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