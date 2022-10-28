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Сегодня, 10:32

В Таджикистане прокомментировали информацию о товарищеском матче со сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев прокомментировал информацию о том, что национальная команда может сыграть со сборной России.

«На данный момент могу сказать, что 7-8 ноября состоятся матчи национальных сборных Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут в Душанбе. Что касается игр национальной сборной по большому футболу — ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана.

С кем именно будут проводить матчи наша команда пока сказать не могу, потому что договор с национальными ассоциациями еще не подписан. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет объявлять даты и соперников», — приводит слова Салиева Sport24.

27 октября появилась информация о том, что сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с Таджикистаном.

РФС анонсировал в ноябре товарищеские встречи с Ираном и Боснией и Герцеговиной, на что критически отреагировали лидеры европейской сборной.

Единственный матч в 2022 году сборная России провела в сентябре на выезде против сборной Кыргызстана и победила 2:1.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-28-v-sbornoy-tadzhikistana-prokommentirovali-informatsiyu-o-provedenii-tovarishcheskogo-matcha-s-rossiyey
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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