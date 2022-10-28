Сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном

Сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана, сообщает РФС.

Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Национальные сборные России и Таджикистана между собой прежде не встречались.

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.