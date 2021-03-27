Семин — о победе сборной России: «Говорить о выходе из группы пока не стоит»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу сборной России над Словенией в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.
«Отличная игра, мне понравилась. Теперь нужно готовиться к следующей встрече и брать очки там. Не надо пока говорить о выходе из группы. Игра Дзюбы понравилась всем, не только мне. Он принес результат и сыграл прекрасно. Могу ли я назвать его лучшим форвардом в стране? По одной игре не будем делать таких выводов. Есть еще следующие игры, посмотрим, что он покажет там. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах», — сказал Семин «СЭ».
Следующий матч сборная России проведет против Словакии 30 марта, во вторник. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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