Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Семин — о победе сборной России: «Говорить о выходе из группы пока не стоит»

19:01
Теги:

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на победу сборной России над Словенией в рамках отборочного цикла к чемпионату мира.

«Отличная игра, мне понравилась. Теперь нужно готовиться к следующей встрече и брать очки там. Не надо пока говорить о выходе из группы. Игра Дзюбы понравилась всем, не только мне. Он принес результат и сыграл прекрасно. Могу ли я назвать его лучшим форвардом в стране? По одной игре не будем делать таких выводов. Есть еще следующие игры, посмотрим, что он покажет там. Ждем такой же игры от него и в следующих матчах», — сказал Семин «СЭ».

Следующий матч сборная России проведет против Словакии 30 марта, во вторник. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...