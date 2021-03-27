Онопко: «Россия вперед!»
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу сборной России против Словении в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022 (2:1). Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в ворота Яна Облака.
«Успешная игра, потому что мы добились того результата, к которому стремились, мы победили — это самое главное. Ребята проявили все свои лучшие качества, играя на таком прекрасном стадионе с болельщиками. Это новое для Словении, потому что они играют без них. Мы идем вперед. Россия вперед! Супер», — сказал Онопко «СЭ».
Ранее Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.
(Екатерина Звенигородская)
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