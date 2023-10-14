Сборная России вылетела в Турцию на товарищеский матч против Кении

Футболисты сборной России вылетели из Москвы в Турцию на товарищеский матч с национальной командой Кении, сообщает пресс-служба российской сборной в Telegram-канале.

Игра пройдет 16 октября в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Товарищеский матч между сборными России и Кении будет судить бригада арбитров из Турции. Главным судьей встречи назначен Атилла Караоглан.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.