Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о том, что сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

«Я как болельщик хочу сказать, что рад тому, что сборная будет играть. Посмотрел предыдущую игру с Киргизией, которая была не особо простой. Думаю, что эта тоже будет такой. Конечно, хотелось бы играть против Бразилии с Аргентиной, но это дело будущего. Важно то, что сборная функционирует, проводит тренировки, сборы и то, что эта игра показывает, что Россия и российский футбол не в изоляции, что у нее есть возможность, и она ее реализует, проводить товарищеские матчи. Это ведь пока мы ограничиваемся средней Азией, а дальше у нас открыт южно-американский рынок, Африка, Азия. Такое поступательное движение, думаю, будет только нарастать. У России есть все основания для того, чтобы подтвердить, что мы до сих пор остаемся с основной частью мирового футбола», — сказал Колосков «СЭ».

Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.