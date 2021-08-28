Сборная России проводит первую открытую тренировку при Валерии Карпине
Сборная России проводит первую открытую тренировку при новом главном тренере Валерие Карпине.
В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.
Национальная команда занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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