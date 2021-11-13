Сборная России провела теоретическое занятие и потренировалась на «Петровском»
Сборная России продолжает подготовку к матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. В пятницу, 12 ноября, команда провела восстановительные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба РФС, утром игроки сдали плановый тест на коронавирус, прошли физиотерапевтические тесты, а также провели занятие в тренажерном зале. После этого все игроки, выходившие на поле в матче с Кипром, под руководством тренера по физподготовке Луиса Мартинеса прошли восстановительные процедуры. Вечером состоялось теоретическое занятие и часовая тренировка на поле стадиона «Петровский».
В субботу сборная России отправится в Сплит, где 14 ноября проведет заключительный отборочный матч чемпионата мира-2022 против Хорватии.
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