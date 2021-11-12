Журова — о Милевском: «На Украине важно сейчас говорить что-то про Россию, сразу становишься героем»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова бывшего форварда киевского «Динамо» Артема Милевского об украинском и российском футболе. По мнению Милевского, украинский футбол сильнее российского.
«Надо же им что-то говорить, — сказала Журова корреспондентом «СЭ» Марии Куцубеевой. — Давайте тогда мы будем говорить, что у нас пляжники самые лучшие? Сейчас любой украинский спортсмен, если он выиграл, особенно у россиян, может сказать какие-то такие слова. И будет тебе почет и уважение на Украине. Для них важно сейчас говорить что-то про Россию, ты сразу становишься героем. Все уже это поняли. Это плохо для молодежи, которая воспитывается на этом. Они понимают, что будет уважение и почет, если что-то скажут про Россию. Дети все слышат и воспринимают как базовую информацию. Потом окажется, что было только киевское «Динамо» во время Советского Союза».
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