«Желаем поскорее дебютировать в бундеслиге». Сборная России поздравила Лунева с днем рождения
Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев 13 ноября отмечает день рождения. Футболисту исполнилось 30 лет.
Пресс-служба национальной команды поздравила Лунева с юбилеем.
«Поздравляем Андрея с днем рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в бундеслиге!» — говорится в сообщении в Twitter.
Лунёву — 30 ?— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Поздравляем Андрея с днём рождения и желаем каждый матч играть на ноль, быть здоровым и поскорее дебютировать в Бундеслиге!#НашиПарни pic.twitter.com/zbTJmlqXr4
Лунев является воспитанником московского «Торпедо». За свою карьеру вратарь выступал за «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу» и «Зенит». Летом 2021 года Лунев подписал контракт с «Байером», однако не провел за немецкую команду ни одного официального матча.
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