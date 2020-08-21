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Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ Арене»

14:33
&quot;ВТБ Арена&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
&quot;ВТБ Арена&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на «ВТБ Арене», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сборная России проведет три домашних матча в рамках турнира: с Сербией (3 сентября), Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Матчи группового турнира Лиги наций пройдут с 3 по 18 ноября. Сборной России также предстоит три выездных встречи: с Венгрией (6 сентября), Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9256993

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