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Сборная России поздравила с юбилеем обозревателя «СЭ» Александра Львова

17 августа 2019, 15:14

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения Александра Львова.

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Обозреватель «СЭ», бывший пресс-атташе национальной команды сегодня празднует юбилей — 75-летие.

«Поздравляем с юбилеем мэтра спортивной журналистики, бывшего пресс-атташе сборной России Александра Львова!

Желаем успехов, здоровья, благополучия и множества интересных футбольных материалов!", — говорится в сообщении сборной России.

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