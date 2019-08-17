Сборная России поздравила с юбилеем обозревателя «СЭ» Александра Львова
17 августа 2019, 15:14
Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения Александра Львова.
Обозреватель «СЭ», бывший пресс-атташе национальной команды сегодня празднует юбилей — 75-летие.
«Поздравляем с юбилеем мэтра спортивной журналистики, бывшего пресс-атташе сборной России Александра Львова!
Желаем успехов, здоровья, благополучия и множества интересных футбольных материалов!", — говорится в сообщении сборной России.
Поздравляем с юбилеем мэтра спортивной журналистики, бывшего пресс-атташе сборной России Александра Львова!— Сборная России (@TeamRussia) August 17, 2019
Желаем успехов, здоровья, благополучия и множества интересных футбольных материалов! pic.twitter.com/wMHdTnhIJE