Сборная России поздравила Ерохина с 32-летием
10:26
Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с 32-летием.
«Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов, ассистов и максимального здоровья!» — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.
Ерохину — 32 ??— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2021
Поздравляем Сашу с днём рождения и желаем побольше голов, ассистов и максимального здоровья!#НашиПарни pic.twitter.com/0V9Lc47MBi
На счету Ерохина 31 матч за сборную России, у футболиста 2 гола и 2 результативные передачи в играх за национальную команду.
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