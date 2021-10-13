Сборная России поздравила Ерохина с 32-летием

Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с 32-летием.

«Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов, ассистов и максимального здоровья!» — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.

Ерохину — 32 ??



Поздравляем Сашу с днём рождения и желаем побольше голов, ассистов и максимального здоровья!#НашиПарни pic.twitter.com/0V9Lc47MBi — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2021

На счету Ерохина 31 матч за сборную России, у футболиста 2 гола и 2 результативные передачи в играх за национальную команду.