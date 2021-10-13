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Сборная России поздравила Ерохина с 32-летием

10:26
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Сборная России поздравила полузащитника «Зенита» Александра Ерохина с 32-летием.

«Поздравляем Сашу с днем рождения и желаем побольше голов, ассистов и максимального здоровья!» — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.

На счету Ерохина 31 матч за сборную России, у футболиста 2 гола и 2 результативные передачи в играх за национальную команду.

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Иван Торопцев все материалы автора
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