Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Я просил не выкладывать». Карпин — о видео с песней в раздевалке после матча со Словенией

Карпин будет разбираться с теми, кто выложил видео из раздевалки с песней «Валера, Валера»
10:41
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» прокомментировал видео, в котором он вместе с игроками после победы над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022 поет песню «Валера, Валера». По его словам, он не разрешал выкладывать этот ролик в интернет.

Валерий Карпин. Карпин и игроки сборной России после победы над Словенией спели «Валера, Валера». Видео

— Главный видос вчерашнего дня — из раздевалки сборной: звучит песня «Валера» и ваша фраза снимающему: «Не выкладывай». Почему были против публикации?

— Почему выложили видео, не послушались меня, будем разбираться. Я просил не выкладывать.

— А если серьезно?

— Серьезно говорю. Прилетели из Словении — и это видео было уже везде.

Видео было с подписью «согласовано с главным тренером».

Хрень полная. Сказал — не выкладывать. Наверное, подумали, что шучу.

— Вы считаете, что победа над Словенией не столь велика, чтобы так шумно праздновать?

— Да, победа вообще не велика, да мы и не особо праздновали. Конечно, повеселились немного, но понятно, что ничего великого здесь нет. Что касается самой песни, то ничего удивительного — ее ставили и в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Армавире». И в сборной сюрпризом это уже не стало.

11 октября в Мариборе сборная России выиграла у словенцев в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. В составе россиян голы забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-video-iz-razdevalki-logika-sostava-naznachenie-kapitana-kontrakt-i-vopros-po-dzyube/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Что будет, если есть пиццу каждый день: польза и вред для здоровья
3
4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры