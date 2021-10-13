«Я просил не выкладывать». Карпин — о видео с песней в раздевалке после матча со Словенией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» прокомментировал видео, в котором он вместе с игроками после победы над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022 поет песню «Валера, Валера». По его словам, он не разрешал выкладывать этот ролик в интернет.
— Главный видос вчерашнего дня — из раздевалки сборной: звучит песня «Валера» и ваша фраза снимающему: «Не выкладывай». Почему были против публикации?
— Почему выложили видео, не послушались меня, будем разбираться. Я просил не выкладывать.
— А если серьезно?
— Серьезно говорю. Прилетели из Словении — и это видео было уже везде.
— Видео было с подписью «согласовано с главным тренером».
— Хрень полная. Сказал — не выкладывать. Наверное, подумали, что шучу.
— Вы считаете, что победа над Словенией не столь велика, чтобы так шумно праздновать?
— Да, победа вообще не велика, да мы и не особо праздновали. Конечно, повеселились немного, но понятно, что ничего великого здесь нет. Что касается самой песни, то ничего удивительного — ее ставили и в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Армавире». И в сборной сюрпризом это уже не стало.
11 октября в Мариборе сборная России выиграла у словенцев в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. В составе россиян голы забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-video-iz-razdevalki-logika-sostava-naznachenie-kapitana-kontrakt-i-vopros-po-dzyube/
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