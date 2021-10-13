Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» прокомментировал видео, в котором он вместе с игроками после победы над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022 поет песню «Валера, Валера». По его словам, он не разрешал выкладывать этот ролик в интернет.

— Главный видос вчерашнего дня — из раздевалки сборной: звучит песня «Валера» и ваша фраза снимающему: «Не выкладывай». Почему были против публикации?

— Почему выложили видео, не послушались меня, будем разбираться. Я просил не выкладывать.

— А если серьезно?

— Серьезно говорю. Прилетели из Словении — и это видео было уже везде.

— Видео было с подписью «согласовано с главным тренером».

— Хрень полная. Сказал — не выкладывать. Наверное, подумали, что шучу.

— Вы считаете, что победа над Словенией не столь велика, чтобы так шумно праздновать?

— Да, победа вообще не велика, да мы и не особо праздновали. Конечно, повеселились немного, но понятно, что ничего великого здесь нет. Что касается самой песни, то ничего удивительного — ее ставили и в «Спартаке», и в «Ростове», и в «Армавире». И в сборной сюрпризом это уже не стало.

11 октября в Мариборе сборная России выиграла у словенцев в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. В составе россиян голы забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.