Сборная России показала, как готовилась к матчу с Кипром

Пресс-служба сборной России показала, как команда готовилась к гостевому матчу отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Команда Станислава Черчесова получит путевку на Евро, если не проиграет Кипру в Никосии. Тогда у российской сборной будет как минимум 19 очков, и она станет недосягаемой для соперников.

В четверг, 10 октября, досрочный выход России на Евро был отложен после победы Кипра в Казахстане (2:1) перед тем, как команда Черчесова обыграла Шотландию (4:0). А сборная Бельгии, разгромив Сан-Марино (9:0), уже завоевала право сыграть в финальном турнире.

Матч Кипр-Россия состоится 13 октября в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

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