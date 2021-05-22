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Сборная России по футболу провела заключительную тренировку перед сбором в Австрию

11:28
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В Новогорске начался третий тренировочный день сборной России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020.

26 футболистов сборной начали занятия в общей группе. Арсен Захарян пропускает тренировку из-за болезни. Алексей Миранчук, Денис Черышев и Александр Головин прибудут в расположение сборной позже.

Уже сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 по мск), где будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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