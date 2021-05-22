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Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной

11:48
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Защитник сборной России Марио Фернандес покинул тренировку национальной команды.

30-летний футболист досрочно закончил занятие с командой в Новогорске.

Ранее стало известно, что полузащитник Арсен Захарян пропустил тренировку из-за болезни.

Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

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