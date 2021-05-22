Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной
11:48
Защитник сборной России Марио Фернандес покинул тренировку национальной команды.
30-летний футболист досрочно закончил занятие с командой в Новогорске.
May 22, 2021
Ранее стало известно, что полузащитник Арсен Захарян пропустил тренировку из-за болезни.
Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Сергей Федоров)
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