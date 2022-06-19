Сборная России по футболу осенью может сыграть с командами из разных конфедераций

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что в сентябре сборная России может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведет два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует Алаева ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.