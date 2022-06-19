Сборная России по футболу осенью может сыграть с командами из разных конфедераций
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что в сентябре сборная России может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.
«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведет два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует Алаева ТАСС.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Источник: https://tass.ru/sport/14967215
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