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Сегодня, 11:53

Сборная России по футболу осенью может сыграть с командами из разных конфедераций

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что в сентябре сборная России может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.

«Рассчитываем, что в сентябре сборная проведет два матча. Соперников пока назвать не могу. Они будут из разных конфедераций», — цитирует Алаева ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/14967215
Сборная России по футболу
Александр Алаев
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