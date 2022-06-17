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Дмитрий Хомуха покидает пост тренера юношеской сборной России

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Старший тренер юношеской сборной России до 15 лет Дмитрий Хомуха покидает свой пост, сообщает пресс-служба РФС.

52-летний специалист продолжит карьеру в «Калуге», которая выступает во втором дивизионе ФНЛ. Исполнять обязанности старшего тренера сборной России до 15 лет будет Владимир Волчек.

Хомуха работал с командой с ноября 2021 года.

С 2010 года он возглавлял сборные России разных возрастов. С национальной командой до 17 лет Хомуха становился чемпионом Европы в 2013 году, а со сборной до 19 лет завоевывал серебряные медали чемпионата Европы в 2015 году.

Источник: https://rfs.ru/news/216133
Дмитрий Хомуха
РФС
Сборная России по футболу
ФК Калуга
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