Дмитрий Хомуха покидает пост тренера юношеской сборной России

Старший тренер юношеской сборной России до 15 лет Дмитрий Хомуха покидает свой пост, сообщает пресс-служба РФС.

52-летний специалист продолжит карьеру в «Калуге», которая выступает во втором дивизионе ФНЛ. Исполнять обязанности старшего тренера сборной России до 15 лет будет Владимир Волчек.

Хомуха работал с командой с ноября 2021 года.

С 2010 года он возглавлял сборные России разных возрастов. С национальной командой до 17 лет Хомуха становился чемпионом Европы в 2013 году, а со сборной до 19 лет завоевывал серебряные медали чемпионата Европы в 2015 году.