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Сегодня, 19:30

Нигматуллин рассказал о том, что Месси купил в Майами две квартиры в русском районе

Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас живет в Майами, рассказал в интервью «СЭ» о жизни нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Майами.

— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

— С Дэвидом Бэкхемом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер Майами».

Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.

Руслан Нигматуллин. Голод в Африке, нелюбовь к Италии и переезд из России в США. Интервью Руслана Нигматуллина

Лионель Месси
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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