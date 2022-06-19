Нигматуллин рассказал о том, что Месси купил в Майами две квартиры в русском районе

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас живет в Майами, рассказал в интервью «СЭ» о жизни нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Майами.

— Майами — центр притяжения мировых звезд. Встречали в городе кого-то из селебрити?

— С Дэвидом Бэкхемом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе. Судя по всему, готовится к переходу в «Интер Майами».

Это стереотип: многие думают, что селебрити тусуются целыми днями и их можно встретить на улице. На самом деле звезд здесь полно, но они ведут довольно затворнический образ жизни.