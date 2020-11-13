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Сборная России: два варианта обеспечить себе вторую корзину отбора ЧМ-2022 уже в воскресенье

15:53
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России, несмотря на потерю рейтинговых очков в Кишиневе, может уже в ближайшем матче с Турцией в воскресенье гарантировать себе посев во второй корзине на предстоящей в декабре жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. Но для этого потребуются не только успех в Стамбуле, но и подходящие результаты других матчей.

Россия обеспечит себе вторую корзину посева в двух случаях:

1) если выиграет у Турции, а Ирландия не выиграет в гостях у Уэльса;

2) если сыграет вничью с Турцией, Ирландия проиграет Уэльсу, а Румыния сыграет вничью с Норвегией.

Любые другие варианты оставят решение задачи на последний тур Лиги наций в среду, когда Россия играет с Сербией. При этом если в воскресенье Россия проиграет Турции, Сербия не проиграет в Венгрии, а Ирландия выиграет в Уэльсе, то для попадания во вторую корзину может не хватить даже последующей победы в Белграде. В этом случае (как и в случае ничьи в Белграде) Россия будет зависеть от результатов конкурентов. (Юрий Плохотниченко)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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