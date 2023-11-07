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Сегодня, 12:28

Сафонов поделился мнением о матче с национальной командой Кубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о матче с национальной командой Кубы.

«Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда. Ничего не знаю о них», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч с национальной командой Кубы, которая занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. Игра состоится в Волгограде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-sbornaya-kuby-ponyatiya-ne-imeyu-chto-e-to-za-komanda/
Матвей Сафонов
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