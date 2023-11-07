Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:46

Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения товарищеского матча футбольных сборных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что возможность проведения товарищеского матча между футбольными сборными Бразилии и России нужно обсудить с Бразильской конфедерацией футбола.

«У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся», — приводит слова Соареса ТАСС.

В прошлый раз сборные Бразилии и России встречались друг с другом 23 марта 2018 года в товарищеском матче в Москве, встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0.

Источник: https://tass.ru/sport/19217805
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
«В Америке страшная борьба за место, много непорядочного — и русскому человеку это бросается в глаза»
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов поделился мнением о матче с национальной командой Кубы
Новости
RSS RSS
Все новости