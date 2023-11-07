Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения товарищеского матча футбольных сборных

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что возможность проведения товарищеского матча между футбольными сборными Бразилии и России нужно обсудить с Бразильской конфедерацией футбола.

«У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся», — приводит слова Соареса ТАСС.

В прошлый раз сборные Бразилии и России встречались друг с другом 23 марта 2018 года в товарищеском матче в Москве, встреча завершилась победой бразильцев со счетом 3:0.