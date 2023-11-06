Игрок ЦСКА Давила: «Было бы замечательно организовать матч между сборными России и Чили»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Чили.

«Было бы замечательно организовать этот матч! Мне бы очень этого хотелось! Дай бог, чтобы игра между Чили и Россией состоялась. С огромным удовольствием я бы сыграл против вашей сборной! Здесь, в Москве, или у себя дома — где угодно. Конечно, больше всего мне хочется, чтобы этот товарищеский матч прошел на стадионе ЦСКА», — цитирует футболиста Sport24.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 20 ноября россияне проведут товарищеский матч с национальной командой Кубы, которая занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. Игра состоится в Волгограде.