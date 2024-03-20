Сборная России сыграет против Сербии в товарищеском матче в четверг, 21 марта. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

В окончательный состав сборной России на матчи в марте вошли 28 футболистов. В списке присутствуют: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и другие. Ознакомиться с заявкой национальной команды можно на этой странице.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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