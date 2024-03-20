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20 марта, 20:00

Россия — Сербия: время начала и где смотреть трансляцию матча

Товарищеский матч Россия — Сербия пройдет 21 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Мостовой и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России сыграет против Сербии в товарищеском матче в четверг, 21 марта. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

В окончательный состав сборной России на матчи в марте вошли 28 футболистов. В списке присутствуют: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и другие. Ознакомиться с заявкой национальной команды можно на этой странице.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России: новости и статьи, фото и видео, интервью футболистов и расписание матчей в актуальном виде на сайте.

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