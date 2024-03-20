Силкин назвал сборную Сербии серьезным соперником для России
Российский тренер Сергей Силкин рассказал, чего ждет от товарищеских матчей сборной России.
«Пока не знаю, чего ждать от сборной России в этих матчах. Вызывают в сборную по 40 человек, и не понятно, кто в итоге будет играть. Сербия — очень серьезный соперник, их лучшие футболисты играют в ведущих клубах Европы. Югославская школа очень хороша. Если наша команда не настроится, то выходить на поле и необязательно», — цитирует Силкина «РБ Спорт».
Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.
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