Актер Баринов: «Глушенков заслужил вызова в сборную России, он должен быть в команде»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» мнением об отсутствии полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в заявке сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«С позиции Карпина все справедливо, если он решил не вызывать Максима. Но я считаю, что Глушенков заслужил вызова и должен был появиться в сборной. Хотя перспективы нашей национальной команды достаточно туманны», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Савелию Максимцеву.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе встречи состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

Глушенков с начала 2023 года забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в чемпионате России.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.