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Первый канал покажет матч Лиги наций Сербия — Россия

19:41
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый канал покажет прямую трансляцию матча Лиги Наций, в котором сборная России сыграет на выезде с командой Сербии. Встреча пройдет 18 ноября в Белграде.

После четырех туров группового этапа россияне лидируют в своей группе после двух побед и двух ничьих. Вместе с Россией и Сербией в группе также выступают Венгрия и Турция.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.

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