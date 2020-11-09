Первый канал покажет прямую трансляцию матча Лиги Наций, в котором сборная России сыграет на выезде с командой Сербии. Встреча пройдет 18 ноября в Белграде.

После четырех туров группового этапа россияне лидируют в своей группе после двух побед и двух ничьих. Вместе с Россией и Сербией в группе также выступают Венгрия и Турция.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.