Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи с кончиной известного спортивного врача Александра Ярдошвили, который умер во вторник, 13 апреля, на 67-м году жизни.

— Уход из жизни Александра Ярдошвили — огромная потеря для всего российского футбола, — сказал Черчесов. — Уважаемый, жизнерадостный, порядочный человек и мэтр в своей профессии! Мы пересекались в национальной команде, когда я был действующим футболистом, нередко встречались на различных матчах и мероприятиях. Общаться с ним было одно удовольствие, из наших разговоров всегда выносил для себя что-то полезное. От лица сборной России по футболу выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича.

Ярдошвили был главным врачом в «Динамо», «Черноморце», «Локомотиве», ЦСКА и сборной России. Он также являлся главой профсоюза футбольных врачей РФС.

(Вячеслав Короткин)