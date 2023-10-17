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Сегодня, 18:21

Роднина рассказала о своем отношении к футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своем отношении к футболу.

«Я никогда не ходила на наш футбол, не посещала матчи, только на чемпионате мира. Мне это не нужно. Интересна ли мне сейчас сборная России? Да Господь с вами...» — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 16-го числа россияне провели матч против Кении в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Встреча завершилась ничьей (2:2).

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-interesna-li-mne-sbornaya-rossii-po-futbolu-da-gospod-s-vami/
Фигурное катание
Футбол
Ирина Роднина
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