Роднина рассказала о своем отношении к футболу

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о своем отношении к футболу.

«Я никогда не ходила на наш футбол, не посещала матчи, только на чемпионате мира. Мне это не нужно. Интересна ли мне сейчас сборная России? Да Господь с вами...» — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 16-го числа россияне провели матч против Кении в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Встреча завершилась ничьей (2:2).

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.