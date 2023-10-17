Дьяков раскритиковал игроков атакующей линии сборной России

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал игроков атакующей линии сборной России.

«По вчерашней игре можно сказать, что африканские защитники обыгрывали больше, чем наша линия атаки. Центральные защитники кенийцев шли в обыгрыш! Конечно, это авантюрно и неправильно, и хвалить их за это не нужно, но смысл в том, что наши атакующие игроки совсем мало идут в обыгрыш, мало обостряют. Всегда пытаются через пас партнера выводить. Тот же Мухин: понятно, что в ЦСКА безвыходная ситуация, поэтому он в атаке играет, но почему в сборной два матча Максим практически нападающего играл? Он опорник, который больше на разрушение направлен. Не знаю, почему наши футболисты не берут на себя игру. В чемпионате России это далеко не новая проблема. Почему, например, восхищались Кварацхелией в «Рубине»? Потому что он сам шел, не боялся обыгрывать. В РПЛ мало игроков, которые могут на себя так игру брать», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.