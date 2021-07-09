Помощник Черчесова подвел итоги работы в сборной России

Помощник бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко подвел итоги пяти лет работы в национальной команде.

«Это были пять лет колоссального опыта и ежедневного поиска лучших решений в условиях повышенного внимания со стороны общественности. Каждый шаг нашего штаба рассматривался журналистами под микроскопом, болельщики активно и бурно обсуждали выбор состава и результаты команды. Слова благодарности людей воспринимались как итог плодотворной работы и достигнутых целей, оправданная критика — как возможность совершенствоваться.



2018 год останется в памяти навсегда — буквально за месяц сборная России смогла сплотить болельщиков по всей стране, изменив отношение к себе и российскому футболу в целом. И эта поддержка миллионов людей в каждом уголке страны воодушевляла и вдохновляла нас каждый день становиться лучше», — написал Ромащенко у себя в Instagram.

Из Instagram Мирослава Ромащенко. Фото Instagram

Специалист отметил, что сожалеет о неудаче сборной на Евро-2020, поблагодарил РФС за доверие и пожелал удачи новому тренерскому штабу национальной команды.

«Работа любого тренера всегда оценивается по результату команды. На Евро-2020 он получился не таким, какого все мы ждали. Команда старалась, на поле не было ни одного равнодушного игрока. Но так сложилось, что из группы выйти не удалось. В футболе, как и вообще в спорте, так бывает — сегодня ты побеждаешь, а завтра проигрываешь. Хочу поблагодарить руководство РФС за доверие и честь работать в главной команде страны, весь тренерский, административный и медицинский штабы за качественную ежедневную работу и профессиональное отношение к общему делу, каждого из футболистов — за желание добиваться результата, болельщиков — за поддержку. Желаю новому тренерскому штабу сборной России выхода на чемпионат мира в Катаре», — добавил Ромащенко.

Из Instagram Мирослава Ромащенко. Фото Instagram

Из Instagram Мирослава Ромащенко. Фото Instagram

Вчера, 8 июля, Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года. Вместе с Черчесовым сборную покинул его тренерский штаб.