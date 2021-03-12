Ленинградская область заключила соглашение с РФС о развитии футбола

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Ленинградской области и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола. В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Федерации футбола региона Игорь Левит.

«Соглашение позволит объединить ресурсы и распределить ответственность сторон, чтобы сделать футбол еще более доступным для жителей всех муниципальных образований региона. В регионе появятся новые тренеры и судьи, будут организованы фестивали для подрастающего поколения и соревнования для ветеранов и учащихся. Значительное внимание мы планируем уделить развитию женского футбола. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Ленинградской области, выявлению перспективных спортсменов и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе», - цитирует Олега Матыцина сайт РФС.

К 2024 году в области планируется построить несколько инфраструктурных объектов, среди которых — полноразмерный футбольный манеж, три стадиона вместимостью более 1500 мест, четыре спортивных зала с площадками для футзала, а также десять новых полноразмерных полей с искусственным покрытием.

«Ленинградская область имеет богатую футбольную историю, которая длится с начала XX века. Благодаря развитию инфраструктуры и системы подготовки резерва на сегодняшний день в регионе более 42 тысяч человек регулярно занимаются футболом.

Реализация запланированных в рамках соглашения мероприятий, как мы рассчитываем, повысит интерес к футболу в регионе, создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов, а также будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Ленинградской области к здоровому образу жизни», — добавил Александр Дюков.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет в систематизации работы по дальнейшему развитию футбола в Ленинградской области и распределения ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества жителей региона, которые регулярно занимаются различными видами футбола.