РФС на предстоящем Исполкоме обсудит результаты сборной России

РФС на своем официальном сайте огласил повестку Исполкома, который пройдет 15 декабря. Заседание состоится в формате видеоконференцсвязи. Начало — в 12:00.

Среди прочего обсудят результаты сборных команд России по футболу в 2021 году и делегирование прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав РПЛ и ФНЛ на следующие сезоны.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в отборочном турнире ЧМ-2022 и марте сыграет в стыковых матчах.

В полуфинальном стыковом матче Россиия встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Подробнее с повесткой Исполкома можно ознакомиться на сайте РФС.