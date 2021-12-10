Советский журналист Шмитько про Черчесова: «У него сердце хорошее во всех отношениях»
Известный советский журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» рассказал о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
— А у Черчесова сердце хорошее во всех отношениях. Была история.
— На истории про Стаса сейчас спрос.
— «Спартак» играл в Блэкберне. Лига чемпионов, 95-й. Сумасшедший матч, наши выигрывают, Стас — герой. На стадион мы, человек пять корреспондентов, приехали прямо с вещами, сразу после матча — в аэропорт. Чуть задержались на пресс-конференции — и автобус с приближенными к команде укатил в Манчестер. Вместе с нашими вещами. Англия, ночь — и мы на улице без денег! Даже на такси нет!
— Ну и как быть?
— Стоит автобус для команды. Романцев, несмотря на победу, мрачный. Мы к Лене Трахтенбергу — но тот что-то инициативы не проявил. Романцев тоже молчит. Неужели уедут?! Вдруг дверь автобуса беззвучно открывается — и нас запускают.
— Какое милосердие.
— А места нет — час надо стоять! Плетемся в хвост, там вроде можно приткнуться. Иду мимо Черчесова — и тот вдруг поднял голову: «Сергей Николаевич, я бы уступил вам место. Но так устал!» — «Стас, ну что ты...»
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