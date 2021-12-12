Сборная России поздравила Миранчука с первым голом в сезоне
Сборная России в своем Twitter поздравила полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с первым голом в сезоне. 26-летний хавбек отличился на 37-й минуте матче 17-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сделав счет 1:1.
«С первым голом в сезоне, Леша», — говорится в сообщении.
Напомним, что россиянин попал в стартовый состав впервые с 18 сентября. Тогда он сыграл в матче 4-го тура против «Салернитаны» (1:0) и был заменен после первого тайма.
Миранчук в этом сезоне провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.
С первым голом в сезоне, Лёша ??? pic.twitter.com/dRAim1eyaJ— Сборная России (@TeamRussia) December 12, 2021
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