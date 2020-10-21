Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

РФС и фонд «Спартак — детям» открыли конкурс «Я рисую сборную»

13:15

Российский футбольный союз (РФС) и благотворительный фонд «Спартак — детям» запустили конкурс «Я рисую сборную».

По условиям конкурса, нужно создать афишу для одного из оставшихся матчей сборной России в Лиге наций и опубликовать ее в Instagram. Прием заявок проходит с 21 октября по 8 ноября включительно, 10 ноября будет объявлен итог конкурса. Победители получат специальные именные подарки от сборной России. Участники должны быть не старше 17 лет включительно.

Более подробная информация о конкурсе доступна в Instagram сборной России.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир