Российский футбольный союз (РФС) и благотворительный фонд «Спартак — детям» запустили конкурс «Я рисую сборную».

По условиям конкурса, нужно создать афишу для одного из оставшихся матчей сборной России в Лиге наций и опубликовать ее в Instagram. Прием заявок проходит с 21 октября по 8 ноября включительно, 10 ноября будет объявлен итог конкурса. Победители получат специальные именные подарки от сборной России. Участники должны быть не старше 17 лет включительно.

Более подробная информация о конкурсе доступна в Instagram сборной России.