Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:36

Президент ПФЛ Казахстана считает, что сборной России стоит ехать на турнир ЦАФА и играть даже в плюс 40

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный функционер Рохус Шох считает, что сборной России нельзя отказываться от участия в чемпионате ЦАФА.

«Любые международные игры сборной России только в плюс в нынешней ситуации. А какая там будет температура — второе дело. В том же Бишкеке не будет плюс 40, там климат мягкий, рядом горы. Но даже если будет плюс 40 — и что. В такую температуру невозможно играть? В Ростове, Краснодаре или Волгограде не бывает таких показателей? К тому же полуофициальный статус турнира дает какую-то дополнительную мотивацию, как мне видится», — приводит «РБ Спорт» слова Шоха.

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации должен пройти с 9 по 21 июня 2023 года. В нем примут участие Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-pfl-kazahstana-sbornoj-rossii-stoit-ehat-na-turnir-cafa-i-igrat-dazhe-v-plyus-40/
Сборная России по футболу
4
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»

Агент Тюкавина: «Вызывают в сборную — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе»
Новости
RSS RSS
Все новости