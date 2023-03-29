Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин предположил, почему главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызывает форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в сборную.

«Почему-то все обходят этот вопрос, придумывают какие-то другие причины. А они просто не могут воспринимать друг друга. Это основная причина. А не все остальное. Песьякова, которому 34 года, он почему-то в сборную вызывает, а Дзюбу нет. Все все видят и понимают. Давайте называть все своими именами. Хочется, чтобы все было честно и справедливо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Балахнина.

Также он ответил на вопрос, помог бы Дзюба сборной России обыграть Иран.

«Конечно, помог бы! Но дело тут даже не в этом. Каких игроков должны вызывать в сборную России? Это вообще сборная? Сюда нужно вызывать лучших, а не выстраивать критерии какие-то. У нас сборная России превращается в сплошной эксперимент. И это явно влияет и на игру. Нет стабильности, происходит обесценивание национальной команды», — добавил специалист.

Сегодня, 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте. В текущем месяце 34-летний форвард провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).