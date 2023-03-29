Агент Тюкавина: «Вызывают в сборную — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком состоянии футболист вернулся из расположения сборной России.

«Костя вернулся, с ним все отлично, вчера уже принял участие в тренировке «Динамо», все в рабочем процессе. Свои минуты в сборной он уже получил, считаю, что вызывают — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе. К сборной потихоньку привыкает», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В общей сложности Тюкавин в товарищеских матчах против сборных Ирана и Ирака провел на поле 30 минут.

В текущем сезоне 20-летний форвард сыграл 28 матчей за «Динамо», забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.