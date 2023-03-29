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Сегодня, 14:40

Агент Тюкавина: «Вызывают в сборную — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, в каком состоянии футболист вернулся из расположения сборной России.

«Костя вернулся, с ним все отлично, вчера уже принял участие в тренировке «Динамо», все в рабочем процессе. Свои минуты в сборной он уже получил, считаю, что вызывают — уже хорошо. Сейчас нужно доказывать свою состоятельность в клубе. К сборной потихоньку привыкает», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В общей сложности Тюкавин в товарищеских матчах против сборных Ирана и Ирака провел на поле 30 минут.

В текущем сезоне 20-летний форвард сыграл 28 матчей за «Динамо», забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tyukavina-horosho-chto-uzhe-vy-zy-vayut-v-sbornuyu-sejchas-nuzhno-dokazy-vat-svoyu-sostoyatel-nost-v-klube/
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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