Представитель ВАДА заявил, что санкции в отношении России распространяются на ЧМ-2022 по футболу

Официальный представитель Всемирного антидопиногового агентства Джеймс Фицджеральд рассказал, на какие турниры распространяются санкции в отношении России.

— Крупные мероприятия включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду, любой чемпионат мира, но не региональные турниры, — цитируют Фицжеральда «РИА Новости». По его словам, это означает отстранение России от чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. При этом Евро-2020 не попадает под запрет, так как является региональным турниром.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн