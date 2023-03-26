Пономарев раскритиковал игру сборной России в обороне в матче с Ираком

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру сборной России в обороне в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«О первом тайме не хочу даже разговаривать, игра в нем была такой же, как и в матче с Ираном. Прорехи в обороне, никакие в атаке, и так далее. А вот второй тайм был лучше. Карпин, видимо, постарался, чтобы игроки взвинтили темп, да и иракцы подустали, конечно.

Поэтому у наших ребят стало больше времени на обработку мяча, и увеличилась скорость движения, возрос темп, и в общем-то побежали вперед. А то все передачи поперек да поперек. И ошибки в обороне, колоссальные! Никакой страховки», — приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге и стал для российской команды первым на своем поле с ноября 2021 года.