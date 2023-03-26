Агент Барбоза считает, что теперь за Пиняевым будут следить в Европе

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что за нападающим «Локомотива» Сергеем Пиняевым будут следить в Европе, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках.

«Если до этого в Европе не следили за Пиняевым внимательно, то теперь будут следить. Думаю, что любой матч сборной, где участвует молодой игрок, имеет большое значение. Но надо смотреть не одну, а целый ряд игр. Как Пиняев будет дальше играть.

Российских клубов нет в еврокубках? Конечно, это имеет определенное значение, но любые европейские клубы имеют возможность следить за игроками в чемпионате России. Есть скауты, которые приезжают на матчи. Нужно ли Пиняеву ехать в Европу? Думаю, что он еще молодой. 18 лет — это начало карьеры. Надо еще поиграть в России как минимум 2-3 года. Любой игрок должен переезжать, когда он достаточно зрелый», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В воскресенье, 26 марта 18-летний Пиняев забил дебютный мяч за сборную России в товарищеском матче с Ираком (2:0) и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.