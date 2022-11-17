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Сегодня, 10:29

Полузащитник сборной России Карпукас: «Национальная команда должна существовать»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную Россию. Национальная команда должна существовать.

Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд", — приводит «РБ Спорт» слова Карпукаса.

Сборная России сыграет против команды Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-vozmozhno-vladimir-dazhe-ne-poedet-v-otpusk-chtoby-zanimat-sya-individual-no/
Сборная России по футболу
Артем Карпукас
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