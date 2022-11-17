Полузащитник сборной России Карпукас: «Национальная команда должна существовать»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах с командами Таджикистана и Узбекистана.

«Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную Россию. Национальная команда должна существовать.

Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд", — приводит «РБ Спорт» слова Карпукаса.

Сборная России сыграет против команды Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте.