Рахимов — о товарищеском матче: «Шансы на победу у Таджикистана есть, но сделать это будет сложно»

Российско-таджикский футбольный тренер Рашид Рахимов высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными Таджикистана и России.

«Здесь я бы не стал говорить о больших ожиданиях. Для Таджикистана это очень интересный матч с точки зрения того, что приезжает достаточно сильная сборная. У России хороший рейтинг, а у сборной Таджикистана нет таких игроков. Скорее, это более полезный матч для таджикских футболистов, чем для наших. Давно не было таких матчей в Таджикистане, когда стадион заполнялся до отказа, когда приезжал «Спартак», киевское и московское «Динамо». Шансы Таджикистана на победу? Ох, так сложно сказать. Думаю, шансы на победу есть, но сделать это будет достаточно сложно», — цитирует Sport24 Рахимова.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.