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Сегодня, 12:27

Агентство защитника «Ростова» Ланговича о вызове игрока в сборную России: «Он заслужил это своей кропотливой работой»

Константин Белов
Корреспондент
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В агентстве InFootball, представляющем интересы защитника «Ростова» Андрея Ланговича, в комментарии для «СЭ» отреагировали на вызов игрока в сборную России.

21-летний футболист заменит в национальной команде полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, который пропустит июньский сбор по медицинским причинам.

«Безусловно, мы рады вызову Андрея в национальную команду, он заслужил это своей кропотливой работой на протяжении долгого времени. Сезон получился неоднозначным, но концовку Андрей провел уверенно, что и послужило его вызову в национальную команду», — сказали «СЭ» в агентстве.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Лангович отыграл 31 встречу за «Ростов» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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