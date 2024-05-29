Защитник «Ростова» Лангович получил вызов в сборную России

Защитник «Ростова» Андрей Лангович вызван в сборную России на товарищеский матч с Белоруссией, сообщает пресс-служба РФС.

20-летний футболист заменит в национальной команде хавбека «Спартака» Даниила Хлусевича, который пропустит сбор по медицинским причинам.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Лангович отыграл 31 встречу за «Ростов» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.