Глебов: «На матч с Белоруссией выйдем с таким же настроем, как на Сербию и Камерун»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Даниил Глебов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча против Белоруссии.

«Матч с Белоруссией? А какие у нас еще варианты? Остается только готовиться. Были матчи с Сербией и Камеруном, на этот матч выйдем с таким же настроем. Будем готовиться. Думаю, все будет хорошо», — сказал Глебов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии.

Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.