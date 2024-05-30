Осипенко из-за травмы пропустит матч с Белоруссией

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко по медицинским причинам не примет участие в товарищеском матче против Белоруссии, сообщает пресс-служба национальной команды.

При этом отмечается, что тренерский штаб сборной решил пока не вызывать другого игрока вместо Осипенко.

В пятницу, 24 мая, сборная России назвала итоговый состав на матч с Белоруссией. В окончательный список включены 27 футболистов.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо».